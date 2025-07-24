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11:28, 24 июля 2025Спорт

Украинская чемпионка отказалась стоять на пьедестале с российским фехтовальщиком

Украинка Харькова отказалась стоять на пьедестале с фехтовальщиком Бородачевым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Tamuna Kulumbegashvili / Globallookpress.com

Украинская фехтовальщица Влада Харькова отказалась стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира, проходящем в Грузии. Об этом сообщает Sport24.

Инцидент произошел на церемонии награждения. Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований, однако ушла с пьедестала во время совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев.

Харькова завоевала золото в индивидуальной шпаге, победив в финале Катрину Лехис из Эстонии. Бородачев взял серебро в соревнованиях на рапирах.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.

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