Украинская чемпионка отказалась стоять на пьедестале с российским фехтовальщиком

Украинка Харькова отказалась стоять на пьедестале с фехтовальщиком Бородачевым

Украинская фехтовальщица Влада Харькова отказалась стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира, проходящем в Грузии. Об этом сообщает Sport24.

Инцидент произошел на церемонии награждения. Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований, однако ушла с пьедестала во время совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев.

Харькова завоевала золото в индивидуальной шпаге, победив в финале Катрину Лехис из Эстонии. Бородачев взял серебро в соревнованиях на рапирах.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.