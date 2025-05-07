Российским фехтовальщикам разрешили участвовать в командных соревнованиях

FIE разрешила российским фехтовальщикам участвовать в командных соревнованиях

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Фехтовальщики будут соревноваться в нейтральном статусе и будут выступать под флагом FIE. В команды войдут фехтовальщики, которые получили разрешение от FIE.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы в итальянской Генуе. Соревнования пройдут с 14 по 19 июня.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.