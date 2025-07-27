В России захотели сократить часы продажи алкоголя

В ОП предложили продавать алкоголь с 11:00 до 19:00

В России захотели постепенно сократить часы продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. Об этом высказался председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

Рыбальченко отметил, что в советское время крепкий алкоголь продавали с 11:00 до 19:00. Сейчас же часы продажи — с 08:00 до 23:00. Они должны быть ужесточены, считает он. Глава комиссии ОП предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

В начале весны 2025 года продажу алкоголя ограничили в Ненецком автономном округе. Запрет коснулся спиртосодержащей продукции в «наливайках». Кроме того, в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, продажу алкоголя разрешили осуществлять только один час в сутки — с 17:00 до 18:00. Учреждениям общепита рядом с многоквартирными домами разрешили продавать спиртное с 9:00 до 23:00.