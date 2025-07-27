В Совфеде высказались о возможном вступлении Австрии в НАТО

Сенатор Карасин: Разговоры о вступлении Австрии в НАТО весьма тревожны

Разговоры о вступлении Австрии в НАТО весьма тревожны, заявил в своем Telegram-канале сенатор Григорий Карасин.

«Это еще раз доказывает, что милитаризация Европы с подачи Лондона, Брюсселя и Парижа продолжает набирать обороты», — отметил он. По мнению Карасина, даже отсутствие поддержки большинства жителей страны не станет «преградой для НАТО-центристов». «Системная медийная обработка австрийских граждан будет продолжена», — сказал член Совфеда.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Вена открыта для обсуждения членства в НАТО. Она добавила, что, хотя вступление страны в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

