В США извинились перед Трампом за микропенис

Создатель «Южного парка» извинился перед Трампом за пририсованный микропенис

Один из создателей мультсериала «Южный парк» (South Park) Трей Паркер извинился перед президентом США Дональдом Трампом, появившимся в одной из серий с пририсованным микропенисом. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Как уточняют журналисты, при этом он бросил долгий, комично-невозмутимый взгляд.

Отмечается, что перед этим Белый дом прокомментировал появление главы государства в одной из серий мультсериала. Администрация американского лидера назвала шоу неактуальным, заявив, что оно 20 лет «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».

Ранее стало известно, что в первом эпизоде нового 27-го сезона «Южного парка» появился Трамп. Президент изображен с пририсованным микропенисом, и рядом с ним постоянно находится Сатана.