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10:36, 27 июля 2025Путешествия

В турецком отеле мальчику из России разрезало кожу и мышцы до кости

В Турции ребенку из России разрезало кожу и мышцы до кости в детском клубе отеля
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom  

В Турции госпитализировали мальчика из России с разрезанной раной: была повреждена кожа и мышцы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, семья из Татарстана заселялась в номер отеля в Анталье. Взрослые оставили ребенка в детском клубе и пошли отдыхать, но спустя 20 минут их попросили срочно подойти. Один из сыновей попытался перелезть через забор, но острый зубец впился ему в кожу и порезал мышцы до кости.

В детском центре ребенку не смогли оказать помощь. Как передает канал, ребенку пришлось бежать до бара, где незнакомцы перевязали ему рану. Затем мальчика доставили в больницу, там ему зашили разрез.

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