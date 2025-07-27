Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России

Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Видеообращение российского лидера появилось в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Как отметил глава государства, в этот день россияне чествуют все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Они также вспоминают всех, кто в разные годы и эпохи создавал мощь российского флота упорным трудом, научными достижениями, а также «утвердил Россию как великую морскую державу».

По словам главы государства, моряки — всегда за Родину и честь. По мнению Путина, их мужество, знания, честность, прямота и товарищество закалены в суровых условиях морской службы.

Также Путин рассказал, что обновленный российский ВМФ сможет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.