Володин порассуждал о разнице между политиками и государственниками

Володин: Политик борется за голоса, а государственник думает о своей стране

Разница между политиком и государственником в том, что первый борется за голоса избирателей, а государственник думает о стране и готов принимать непопулярные решения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Парламентарий выразил мнение, что политик стремится добиться власти своей партии и готов пойти на многое, чтобы увеличить число представителей своего блока, победивших на выборах.

«А государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет в том числе на тяжелые, непопулярные, но решения», — порассуждал политик.

В интервью Володин также назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным. По его словам, целью принятия закона об иностранных агентах было исключить финансирование политической жизни в России со стороны других государств.