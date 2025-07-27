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14:52, 27 июля 2025Россия

Володин порассуждал о разнице между политиками и государственниками

Володин: Политик борется за голоса, а государственник думает о своей стране
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Разница между политиком и государственником в том, что первый борется за голоса избирателей, а государственник думает о стране и готов принимать непопулярные решения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Парламентарий выразил мнение, что политик стремится добиться власти своей партии и готов пойти на многое, чтобы увеличить число представителей своего блока, победивших на выборах.

«А государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет в том числе на тяжелые, непопулярные, но решения», — порассуждал политик.

В интервью Володин также назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным. По его словам, целью принятия закона об иностранных агентах было исключить финансирование политической жизни в России со стороны других государств.

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