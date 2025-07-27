Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил российское законодательство об иноагентах с подобными законами в других странах — в частности, в США. Слова политика приводит РИА Новости.
Выступая на форуме «Территория смыслов», Володин заявил, что целью принятия закона об иностранных агентах было исключить финансирование политической жизни в России со стороны других государств. «Наше законодательство — самое либеральное. Если брать законодательство тех же Соединенных Штатов Америки или Израиля и других стран, там серьезные сроки наказания», — указал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что в России стараются сделать все, чтобы люди ни в коем случае не принимали деньги от других государств. «Потому что это все ведет в конечном итоге к ущербу нашей стране и к ее разрушению открывается путь. Поэтому голову надо включать», — считает политик.
По его мнению, политическая элита страны должна быть национально ориентирована, то есть иметь счета только в российских банках и владеть акциями только российских компаний. «Тогда понятно, что тот человек, кто приходит к власти, тот, кто работает на уровне мэра города, губернатора, министра, депутата, у него все в стране, и он развивает свою страну», — заключил Володин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство запрещает иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних, но этот запрет можно обойти.