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17:31, 27 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила опасность борьбы с отеками

Врач Амосова: Попытки убрать отеки с помощью агрессивного массажа вредят коже
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Некоторые популярные в сети методы борьбы с отеками приносят организму и коже больше вреда, чем пользы, заявила дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова. Их врач перечислила «Ленте.ру».

«Жесткий массаж с интенсивным разминанием может травмировать капилляры, спровоцировать купероз и усилить воспаление в коже. Неправильное обращение с массажными банками может привести к гематомам, а некорректное направление массажных движений — против тока лимфы — вызывает еще больший застой и отек», — предупредила Амосова.

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Также она порекомендовала не избавляться от отеков при помощи мочегонных средств, включая их натуральные аналоги — петрушку и зеленый чай. Дерматолог объяснила: подобные методы опасны, потому что провоцируют обезвоживание, вымывание калия и магния и нарушение работы почек. В совокупности эти факторы приводят к застою жидкости в организме.

Мочегонные (диуретики) — не безобидные таблетки, их бесконтрольный прием нарушает водно-солевой баланс, что может вызвать аритмию, обезвоживание. В ответ организм начет запасать еще больше воды. Также сгущение крови из-за потери жидкости повышает риск образования тромбов

Галина Амосовадерматолог и косметолог

Врач рассказала об опасности еще одного популярного способа борьбы с отеками — ледяных компрессов. Если прикладывать их надолго, они вызывают спазм сосудов, после которого следует их резкое расширение — это ухудшает микроциркуляцию и может усилить отечность.

Ранее нарколог Андрей Тюрин назвал вызывающий самые сильные отеки лица и других частей тела алкоголь. По его словам, речь идет о пиве, поскольку оно может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении.

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