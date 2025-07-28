Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:05, 28 июля 2025Ценности

59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте

Ведущая Екатерина Андреева в джинсовых мини-шортах отдохнула на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева в откровенном виде отдохнула на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 640 тысяч подписчиков.

59-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном ярко-красном купальнике со шнуровкой на груди. Также она надела синие джинсовые мини-шорты, распустила волосы и повязала цветную повязку на голову.

В то же время ведущая сделала маникюр и педикюр с малиновым лаком и дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами. «Если заниматься спортом — форма обеспечена», — заявила она в сторис.

Ранее в июле 70-летний бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада опубликовала фото в бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

    Трамп вооружился бронированным гольф-каром

    59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте

    Полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе и попало на видео

    Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

    Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

    Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

    Стало известно о жертвах ливней в Китае

    Пожилая женщина попала за решетку из-за священной шкуры тигра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости