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14:10, 28 июля 2025Силовые структуры

Адвокат-иноагент пойдет под суд за пост и интервью с фейками о Российской армии

В Москве пройдет суд над адвокатом Полозовым за фейки о Российской армии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Полозов проходит обвиняемым по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Его дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. Адвокат объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в апреле 2022 года Полозов добавил в социальных сетях пост с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Он также дал интервью, в котором, согласно заключению экспертов, также содержатся фейки об армии.

Ранее Полозова заочно арестовали.

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