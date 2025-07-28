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19:20, 28 июля 2025Моя страна

Археологи обнаружили в Забайкалье орудия труда возрастом 28 тысяч лет

В Забайкалье нашли орудия труда времен ледникового периода
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Осипов / VK

Археологи обнаружили в Забайкалье каменные орудия труда возрастом около 28 тысяч лет. Об этом сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице во «ВКонтакте».

Находки были сделаны на Усть-Мензинском археологическом комплексе в Красночикойском округе — одном из самых богатых древними поселениями в регионе. Помимо орудий эпохи позднего палеолита, ученые нашли артефакты из камня и керамики возрастом три-четыре тысячи лет до нашей эры.

В этом сезоне исследователи планируют изучить русские остроги и монгольские городища на территории Забайкалья. Находки относятся к периоду последнего оледенения, когда климат был значительно холоднее, а по земле ходили мамонты и шерстистые носороги. Люди того времени уже шили одежду из шкур и создавали первые наскальные рисунки.

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