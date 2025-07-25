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09:25, 25 июля 2025Моя страна

Необычная находка озадачила российских археологов

Археологи нашли во Ржеве вилочку необычной формы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Перед масштабной реновацией поймы реки Холынка во Ржеве археологи во время исследовательских работ обнаружили массу интересных вещей. О них рассказал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов.

Так, специалистам удалось обнаружить десертную ложку, старинные монеты, посуду, в том числе XVIII века, а также уникальную медаль пожарного общества и медный браслет, относящийся примерно к XIV веку.

Особенно заинтересовала археологов «вилочка» необычной формы, в предназначении которой они пока не разобрались. Предмет имеет три зубца и, вероятно, использовался для сервировки около двух веков назад.

Ранее стало известно, что костяной наконечник копья, найденный в Мезмае на территории Апшеронского района Краснодарского края, оказался древнейшим в Европе артефактом.

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