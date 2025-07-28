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20:15, 28 июля 2025Из жизни

Бывшая девушка Илона Маска пожаловалась на его ревнивость и слежку

Бывшая девушка Илона Маска утверждала, что он постоянно следил за ней
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Kering

Стали известны новые подробности об отношениях миллиардера Илона Маска и его бывшей девушки — актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщает издание Radar Online.

Отношения Маск и Херд, начавшиеся в 2017 году, продолжались всего несколько месяцев. Расставание далось миллиардеру очень тяжело. Он погрузился в тяжелую депрессию и, как утверждает источник издания, с трудом участвовал в презентации автомобиля Tesla Model 3.

До конца 2017 года пара несколько раз сходилась и расходилась. В этот период Херд пожаловалась подруге на ревнивость Маска. По ее словам, он ведет себя, как сумасшедший, установил камеры в ее доме, разместил прослушивающие устройства в автомобиле и постоянно следил за ней.

Окончательный разрыв произошел в декабре 2017 года во время поездки в Рио-де-Жанейро. После ссоры Херд заперлась в номере отеля и начала кричать, что Маск забрал ее паспорт и она боится нападения. Сотрудники службы безопасности отеля и невестка миллиардера утверждают, что это было не так.

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Согласно биографии Маска, которую написал Уолтер Айзексон, у знакомых и родственников миллиардера Херд вызывала почти единодушную ненависть. Ближайший помощник Маска Сэм Теллер сравнивал ее с Джокером из комиксов про Бэтмена. «Ее единственной целью и намерением был хаос», — заявил он Айзексону.

Ранее сообщалось, что отец миллиардера Эррол Маск считал Эмбер Херд идеальным выбором для своего сына. «Илон был влюблен в нее задолго до того, как она развелась с Джонни Деппом», — утверждает он.

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