Телиженко: Зеленский надоел Западу, его хотят убрать

Президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу, его хотят убрать — таков был план еще до того, как к власти в США пришел Дональд Трамп. Об этом в эфире RT рассказал экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко.

По его словам, украинский лидер ограничил полномочия «верных Штатам» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), опасаясь, что их могут использовать против него, однако при этом сам «раскачал ситуацию».

«Как только веревочки отрываются, марионетку надо менять», — отметил Телиженко.

Ранее британский экс-дипломат Ян Прауд спрогнозировал сокращение западной финансовой помощи Украине из-за подписания президентом страны Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.