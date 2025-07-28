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10:13, 28 июля 2025Бывший СССР

Эстония даст денег Молдавии для борьбы с влиянием России

Эстония даст 550 тысяч евро Молдавии для «борьбы с влиянием России»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эстония даст 550 тысяч евро (более 51 миллиона рублей) Молдавии перед выборами для «борьбы с влиянием России». Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В конце сентября в Молдове пройдут выборы, и, вероятно, все понимают, что Россия попытается вмешаться, чтобы увести страну с демократического курса», – сказал эстонский премьер-министр Кристен Михал.

Он добавил, что Эстония помогает Молдавии «сохранить европейский путь развития», а выделенные деньги помогут противостоять киберугрозам и дезинформации.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии предлагает открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Также планируется открытие двух участков на Украине (в Киеве и Одессе). В Белоруссии, Азербайджане и Казахстане будет открыто по одному участку.

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