В Молдавии решили открыть только два избирательных участка в России

МИД Молдавии предложил открыть только два избирательных участка в России

МИД Молдавии предлагает открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

Также предполагается открыть два участка на Украине (в Киеве и Одессе). В Белоруссии, Азербайджане и Казахстане будет открыто по одному участку. Выборы пройдут 28 сентября.

Ранее ветеран госбезопасности Приднестровской Молдавской республики (ПМР), экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин сравнил выборы со Сталинградом. По его словам, важность предстоящего голосования состоит в политическом контексте: Молдова — парламентская республика, поэтому та сила, которая возьмет большинство в парламенте, и окажется формирующей.

До этого Центризбирком (ЦИК) Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок «Победа». За отказ в регистрации блока проголосовали шесть из девяти членов избирательной комиссии.