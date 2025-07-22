Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 22 июля 2025Бывший СССР

В Молдавии решили открыть только два избирательных участка в России

МИД Молдавии предложил открыть только два избирательных участка в России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

МИД Молдавии предлагает открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

Также предполагается открыть два участка на УкраинеКиеве и Одессе). В Белоруссии, Азербайджане и Казахстане будет открыто по одному участку. Выборы пройдут 28 сентября.

Ранее ветеран госбезопасности Приднестровской Молдавской республики (ПМР), экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин сравнил выборы со Сталинградом. По его словам, важность предстоящего голосования состоит в политическом контексте: Молдова — парламентская республика, поэтому та сила, которая возьмет большинство в парламенте, и окажется формирующей.

До этого Центризбирком (ЦИК) Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок «Победа». За отказ в регистрации блока проголосовали шесть из девяти членов избирательной комиссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Развенчан миф о вреде глютена

    Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости