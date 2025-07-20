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22:39, 19 июля 2025Бывший СССР

В Молдавии сравнили выборы со Сталинградом

Ветеран спецслужб Соин сравнил парламентские выборы в Молдавии со Сталинградом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Грядущие парламентские выборы в Молдове — это своего рода Сталинград, который определит ход последующей идеологической, дипломатической и политтехнологической битвы за будущее республики. Об этом в беседе с MK.RU заявил ветеран госбезопасности Приднестровской Молдавской республики (ПМР), экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.

По его словам, важность предстоящего голосования состоит в политическом контексте: Молдова — парламентская республика, поэтому та сила, которая возьмет большинство в парламенте, и окажется формирующей.

Даже в том случае, если Майя Санду останется в президентском кресле, при оппозиционном парламенте она «потеряет свои ядовитые зубы и уже не сможет кусаться», считает Соин. По конституции президент республики имеет гораздо меньший вес, поэтому все влияние действующей главы сейчас строится за счет доминации ее партии в парламенте и правительстве.

19 июля стало известно, что в Молдавии не допустили к выборам оппозицию. Перед этим сообщалось, что оппозиционный блок «Победа» планировал принять участие в них осенью 2025 года. Кроме того, по предварительным данным, антиправительственные силы были намерены объединиться против Майи Санду, выработав общую стратегию борьбы.

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