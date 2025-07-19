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16:33, 19 июля 2025Россия

В Молдавии не допустили к выборам оппозицию

ЦИК Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок «Победа»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок «Победа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что решение было принято во время заседания ЦИК. За отказ в регистрации блока проголосовали шесть из девяти членов избирательной комиссии. При этом трое воздержались.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «Победа» планировал принять участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года. До этого оппозиция Молдавии сообщила о начале переговоров об объединении против нынешнего президента республики Майи Санду и выработке общей стратегии.

Затем лидер объединения Илан Шор предложил создать Союзное государство Молдавии и России.

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