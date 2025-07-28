Глава ЦРУ высказался о суде по фабрикации разведданных о России

Глава ЦРУ Рэтклифф: Срок давности не помешает суду по фабрикации данных о России

Срок давности не помешает суду по фабрикации разведывательных данных о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, передает Fox News.

«[Экс-глава ЦРУ] Джон Бреннан дал показания [экс-спецпрокурору США] Джону Дарему в августе 2020 года. Он также дал показания Комитету по надзору Палаты представителей в 2022 году. [Экс-госсекретарь США] Хиллари Клинтон дала показания Джону Дарему под присягой в 2022 году. [Бывший директор ФБР] Джеймс Коми дал показания Комитету Сената в сентябре 2020 года», — заявил Рэтклифф.

По словам главы ЦРУ, показания были даны в течение последних пяти лет. Он подчеркнул, что большая часть показаний, «откровенно говоря, полностью противоречит тому, что отражают» современные разведданные США по вопросу российского влияния.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Сьюзен Миллер заявила, что Белый дом и директор Национальной разведки США Тулси Габбард лгут об имеющихся разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.