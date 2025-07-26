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17:52, 26 июля 2025Мир

Бывший сотрудник ЦРУ уличила Белый дом во лжи о России

Экс-сотрудник ЦРУ Миллер: Белый дом лжет о вмешательстве РФ в выборы в США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Chip Somodevilla / Staff / Getty Images

Белый дом и директор Национальной разведки США Тулси Габбард лгут об имеющихся разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Сьюзен Миллер, передает NBC News.

«Директор национальной разведки и Белый дом снова лгут. (...) Мы не обнаружили на тот момент никакого двустороннего сговора между [победившим на выборах президента США в 2016 году Дональдом] Трампом или его командой и русскими», — рассказала Миллер.

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Барака Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не влияла на их исход с помощью кибератак. Соответствующие данные были опубликованы в документах администрации Трампа.

О якобы сговоре Дональда Трампа с Россией также высказывался директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, бывшие главы американских спецслужб сознательно продвигали фальшивые данные.

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