66-летнего телеведущего арестовали за домогательства к подростку

Австралийского телеведущего Эверетта арестовали за домогательства к подростку

Австралийского телеведущего Питера Эверетта арестовали за сексуальные домогательства к подростку. Об этом сообщает News.com.

По данным издания, 66-летнего ведущего задержали в субботу, 26 июля, в его собственном доме. Эверетта доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в домогательствах к 16-летнему подростку.

Ведущего арестовали, на суде он отказался признать себя виновным. Через некоторое время Эверетт был освобожден под залог.

Следующее заседание суда по делу назначено на 3 сентября.

Питер Эверетт прославился в Австралии как ведущий кулинарного шоу Ready Steady Cook («На старт, внимание, готовим») на канале Channel 10. Он также был участником нескольких других развлекательных программ.

Ранее сообщалось, что в Англии известного журналиста и телеведущего, чье имя не называлось, задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Полиция пришла с обысками в его дом и изъяла документы, компьютер и другие устройства.