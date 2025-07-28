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12:24, 28 июля 2025Мир

Илон Маск сам оказался в списке Эпштейна

Daily Mail: Илон Маск и его брат Кимбал упоминаются в деле Эпштейна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Имена миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала упоминаются в документах, связанных с делом обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования в отношении сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Иронично, что Илон Маск сам начал всю эту историю, когда обвинил [президента США Дональда] Трампа в сокрытии документов. А теперь в этих материалах фигурирует и он сам, и его брат», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что имя американского лидера Дональда Трампа также несколько раз встречается в материалах по делу Эпштейна.

До этого Маск призывал Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом. «Серьезно, он произнес слово "Эпштейн" шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — заявил миллиардер.

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