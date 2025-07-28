Иран назвал условие начала переговоров с США

Багаи: США нарушили Устав ООН и нанесли удар по принципу дипломатии

США грубо нарушили Устав ООН и нанесли удар по принципу дипломатии и переговоров. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает IRNA.

«Наши переговорщики подчеркнули, что условием любых переговоров является изменение поведения и изменение отношения к самому принципу переговоров. Переговоры или дипломатия не должны быть инструментом запугивания и давления на другую сторону», — отметил спикер.

Он назвал беспрецедентным факт поощрения военной агрессии против мирного ядерного объекта во время продолжающихся переговоров между двумя странами. Багаи добавил, что Иран не видит никаких оправданий для этого военного нападения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов в дальнейшем вновь отдать приказ об ударе по ядерным объектам Ирана, если это будет необходимо.