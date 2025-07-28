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04:29, 28 июля 2025Силовые структуры

Исполнитель теракта в «Крокусе» приехал на разведку за две недели до атаки

ТАСС: Исполнитель теракта в «Крокусе» приехал на разведку за две недели до атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» приехал на разведку за две недели до атаки, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 7 марта посетил концерт исполнителя Алессандро Сафино, чтобы обследовать место готовящегося теракта. Он изучил схему расположения выходом и вместимость зала.

Второй раз фигурант приехал в «Крокус» 22 марта, примерно за четыре часа до осуществления теракта. Он вошел внутрь, чтобы выяснить наличие охраны и ее средства защиты. После этого он позвонил сообщникам, они прибыли к концертному залу около 19:00, а в 19:45 получили указания от куратора и начали атаку.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в концертном зале приобрели накануне совершения преступления новые смартфона и кухонные ножи для своей преступной акции.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.
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