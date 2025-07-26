Стали известны подробности подготовки исполнителей теракта в «Крокусе» к нападению

ТАСС: Исполнители теракта в «Крокусе» купили перед нападением новые смартфоны

Четверо исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» приобрели накануне совершения преступления новые смартфона и кухонные ножи для своей преступной акции. Подробности об их подготовке со ссылкой на материалы дела приводит ТАСС.

Уточняется, что сделано это было по указанию неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло». Также перед нападением фигуранты дела скачали в интернете специальные обучающие видеоролики и с их помощью самостоятельно изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов, чтобы использовать их во время нападения.

Оружие для осуществление теракта было привезено их сообщниками в тайнике автомобиля. Как стало известно агентству, передача трех автоматов Калашникова, одного пистолета Макарова и не менее 1381 патрона состоялась также 21 марта 2024 года.

Сам теракт произошел 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Преступление стало крупнейшим в истории России по числу жертв со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.