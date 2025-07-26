Стали известны подробности получения оружия террористами из «Крокуса»

ТАСС: Оружие для атаки на «Крокус» привезли из Дагестана в тайнике автомобиля

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» получили оружие от своих сообщников, которые доставили его из Дагестана на автомобиле с тайником. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

«Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон, оборудовав тайник в автомобиле, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился в Москву. Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве для передачи оружия», — указано в документах.

Отмечается, что передача произошла 21 марта 2021 года, а участок был расположен на Дмитровском шоссе в 15 километрах от МКАД. Террористам передали три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Оружие хранилось на съемной квартире в деревне Путилково в Красногорске.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Данный теракт стал крупнейшим в истории России по числу жертв со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.