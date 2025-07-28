Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 28 июля 2025Силовые структуры

Избиение на глазах россиян жены с ребенком на руках попало на видео

В Самаре на остановке мужчина избил жену с ребенком на руках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП САМАРА»

В Самаре на автобусной остановке мужчина избил жену, державшую на руках ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

По его данным, супруг нанес женщине многочисленные удары по лицу и животу. На видео очевидцев попало, как он бьет ее по щеке, после чего хватает упавшую коляску и преследует уходящую женщину. По дороге мужчина выкрикивает в адрес жены угрозы, а затем швыряет и бьет ногой коляску.

Прохожие пригрозили вызовом полиции, на что мужчина отреагировал насмешками и угрозами.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти женщина обвинила супруга в изнасиловании дочери-подростка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

    Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

    Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

    Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

    Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

    На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

    В России рассказали об ошибке удара «Орешником» по целям на Украине

    Появилось фото отравленной ядом машины россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости