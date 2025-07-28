Избиение на глазах россиян жены с ребенком на руках попало на видео

В Самаре на автобусной остановке мужчина избил жену, державшую на руках ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».
По его данным, супруг нанес женщине многочисленные удары по лицу и животу. На видео очевидцев попало, как он бьет ее по щеке, после чего хватает упавшую коляску и преследует уходящую женщину. По дороге мужчина выкрикивает в адрес жены угрозы, а затем швыряет и бьет ногой коляску.
Прохожие пригрозили вызовом полиции, на что мужчина отреагировал насмешками и угрозами.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти женщина обвинила супруга в изнасиловании дочери-подростка.