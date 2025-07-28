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12:57, 28 июля 2025Силовые структуры

Россиянка обвинила мужа в изнасиловании на природе ее дочери-подростка

В Ленобласти женщина обвинила супруга в изнасиловании дочери-подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ленинградской области 33-летняя жительница обвинила 41-летнего супруга в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Женщина рассказала полицейским, что утром 27 июля мужчина надругался над ее 12-летним ребенком возле озера Песчаное в Тихвинском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Полиция разыскивает мужчину.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина на мотоцикле изнасиловал несовершеннолетнюю.

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