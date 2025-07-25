В российском регионе мужчина на мотоцикле изнасиловал малолетнюю девочку

Под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой

Под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний мужчина совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками МВД, мужчина был задержан на территории лесного массива не далеко от села Салба. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском городе педофил на сине-зеленом мотоцикле приставал к ребенку.