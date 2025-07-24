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10:32, 24 июля 2025Силовые структуры

В российском городе педофил на сине-зеленом мотоцикле приставал к ребенку

Под Красноярском ищут пристававшего к ребенку педофила с сине-зеленым мотоциклом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Под Красноярском разыскивают педофила на сине-зеленом мотоцикле, который приставал к ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, это произошло в Ермаковском районе. В последний раз подозреваемого видели в Танзыбее. Он был на мотоцикле Racer RC300 сине-зеленого цвета.

Ранее сообщалось, что в мужчина пришел в гости к коллеге и растлил его трехлетнюю падчерицу. Под предлогом игры он сажал девочку к себе на колени и трогал за интимные места, а вечером захотел остаться с ней ночевать на диване. Родители выгнали гостя, а мать ребенка обратилась в полицию.

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