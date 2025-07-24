В российском городе педофил на сине-зеленом мотоцикле приставал к ребенку

Под Красноярском ищут пристававшего к ребенку педофила с сине-зеленым мотоциклом

Под Красноярском разыскивают педофила на сине-зеленом мотоцикле, который приставал к ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, это произошло в Ермаковском районе. В последний раз подозреваемого видели в Танзыбее. Он был на мотоцикле Racer RC300 сине-зеленого цвета.

Ранее сообщалось, что в мужчина пришел в гости к коллеге и растлил его трехлетнюю падчерицу. Под предлогом игры он сажал девочку к себе на колени и трогал за интимные места, а вечером захотел остаться с ней ночевать на диване. Родители выгнали гостя, а мать ребенка обратилась в полицию.

