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18:18, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка упала в ванной и разбила голову

Юмористка Ахмедова рассказала, что упала в ванной и разбила голову
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Шоу Воли» / Rutube

Известная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, что разбила голову в ванной. Подробностями она поделилась в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Ахмедова уточнила, что упала в обморок в ванной. После этого ее забрали на скорой в травмпункт. Юмористка вспомнила, что врач в медучреждении попытался зашить рану на голове прямо в коридоре. «Я сказала: "Я актриса!" И он стал чуть аккуратнее зашивать», — поиронизировала она.

По словам Ахмедовой, после этой травмы у нее остался шрам.

Ранее Ахмедова рассказала, как биполярное расстройство влияет на ее работу. Она призналась, что боится брать ответственность за проекты из-за своих ментальных особенностей. Юмористка добавила, что старается оберегать себя от стрессов, чтобы не усугубить свое психическое состояние.

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