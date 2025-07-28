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08:52, 28 июля 2025Экономика

В Китае сошел крупный оползень

В китайской провинции Юньнань сошел крупный оползень
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zhou Hua / XinHua / Globallookpress.com

В Китае после долгих ливней сошел крупный оползень. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сели спустились на юго-западе республики, в городе Пуэр провинции Юньнань. Грунт обвалился на шоссе в десять часов утра по местному времени, погребя под собой автомобиль с пятью людями. В спасательной операции участвовало свыше 80 человек, в том числе пожарные, полицейские, медики и сотрудники службы экстренного реагирования. К разборам завалов привлекли пять экскаваторов. Ни один из пассажиров не выжил: тела извлекли из-под сошедшего оползня спустя более чем три с половиной часа.

Ранее оползень сошел в индийском штате Химачал-Прадеш. Более полусотни человек были спасены от катаклизма благодаря псу. Собака лаем и воем разбудила хозяина среди ночи, благодаря чему он обнаружил в стене дома трещину, сквозь которую сочилась вода.

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