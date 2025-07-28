Актрису Кристен Стюарт заметили в Лос-Анджелесе с розово-оранжевыми волосами

Американская актриса Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда «Сумерек» была замечена в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Она гуляла по улице в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и черных кроссовках. Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок. На размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от белых прядей, перекрасив их в розово-оранжевый цвет.

В мае сообщалось, что британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала на красной дорожке Каннского фестиваля новую прическу и вызвала споры в сети. Она появилась на публике с темной «мокрой» стрижкой и прямой челкой.