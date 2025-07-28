Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:09, 28 июля 2025Ценности

Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем

Актрису Кристен Стюарт заметили в Лос-Анджелесе с розово-оранжевыми волосами
Мария Винар

Фото: Terma, SL / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса Кристен Стюарт попала в объективы папарацци с новым имиджем. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда «Сумерек» была замечена в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Она гуляла по улице в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и черных кроссовках. Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок. На размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от белых прядей, перекрасив их в розово-оранжевый цвет.

В мае сообщалось, что британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала на красной дорожке Каннского фестиваля новую прическу и вызвала споры в сети. Она появилась на публике с темной «мокрой» стрижкой и прямой челкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я очень разочарован Путиным». Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мира с Украиной

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

    14-летней дочери Джигана подарили сумку за 236 тысяч рублей

    Глава «Роскосмоса» не улетит в космос

    Вывезший в багажнике российского полицейского в лес попросился на свободу

    Дурова снова вызвали на допрос во Франции

    Стилист дала советы по выбору прически для занятий в тренажерном зале

    Нефть подорожала на фоне ультиматума Трампа

    Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости