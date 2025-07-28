Лавров раскрыл ответ наступившей ему на ногу девушке

Лавров сообщил наступившей ему на ногу девушке, что скоро выйдет покурить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой ответ девушке, наступившей ему на ногу на саммите БРИКС в Казани в 2024 году. Его слова передает РИА Новости.

«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — сообщил глава МИД.

Таким образом Лавров ответил на вопрос о том, что именно он сказал на распространившихся в СМИ и соцсетях кадрах с саммита объединения.

В октябре 2024 года появилось видео с саммита БРИКС в Казани, на котором главе МИД случайно наступила на ногу проходившая мимо участница. Перед Лавровым, предположительно, не извинились, однако на кадрах видно, что сам он что-то сказал уходящей девушке вслед. В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, что именно мог ответить Лавров.