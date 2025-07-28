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15:04, 28 июля 2025Мир

Лавров раскрыл ответ наступившей ему на ногу девушке

Лавров сообщил наступившей ему на ногу девушке, что скоро выйдет покурить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой ответ девушке, наступившей ему на ногу на саммите БРИКС в Казани в 2024 году. Его слова передает РИА Новости.

«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — сообщил глава МИД.

Таким образом Лавров ответил на вопрос о том, что именно он сказал на распространившихся в СМИ и соцсетях кадрах с саммита объединения.

В октябре 2024 года появилось видео с саммита БРИКС в Казани, на котором главе МИД случайно наступила на ногу проходившая мимо участница. Перед Лавровым, предположительно, не извинились, однако на кадрах видно, что сам он что-то сказал уходящей девушке вслед. В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, что именно мог ответить Лавров.

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