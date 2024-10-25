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03:53, 25 октября 2024Мир

Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС. Глава МИД ответил и вызвал бурные обсуждения в сети. Что он сказал?

МИД РФ раскрыл ответ Лаврова наступившему ему на ногу человеку на саммите БРИКС
СюжетСаммит БРИКС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Главе МИД России Сергею Лаврову наступили на ногу во время заседания саммита БРИКС.

На кадрах видно, что Лавров сказал что-то вслед обидчику. При этом слова министра вызвали улыбку у помощника президента России Юрия Ушакова.

В 2016 году Лавров обругал журналиста, назвав его дебилом. Глава российской дипломатии спросил у снимавшего его представителя прессы: What do you want? («Чего вы хотите»). Затем он отвернулся и, уходя, сказал по-русски: «Дебилы...»

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МИД прокомментировал ситуацию

В МИД России прокомментировали ситуацию с главой ведомства. Там подчеркнули, что в интернете появилось множество роликов с саммита БРИКС в Казани с голосом Лаврова, сгенерированным нейросетями.

Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, все проще — и правильный ответ: «Проходи быстрее»

МИД России
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МИД прокомментировал провокационную футболку Зеленского

Еще одной темой для обсуждения в соцсетях стала футболка президента Украины Владимира Зеленского, в которой он накануне записал видеообращение, на которой написано Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»).

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на появление Зеленского в одежде с подобным принтом.

Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Зеленского о «шагах к миру». Он отметил, что украинский лидер оперируем мнениями, потерявшими актуальность после вторжения ВСУ на территорию Курской области.

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      Марина Совина
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