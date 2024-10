МИД РФ раскрыл ответ Лаврова наступившему ему на ногу человеку на саммите БРИКС

Главе МИД России Сергею Лаврову наступили на ногу во время заседания саммита БРИКС.

На кадрах видно, что Лавров сказал что-то вслед обидчику. При этом слова министра вызвали улыбку у помощника президента России Юрия Ушакова.

В 2016 году Лавров обругал журналиста, назвав его дебилом. Глава российской дипломатии спросил у снимавшего его представителя прессы: What do you want? («Чего вы хотите»). Затем он отвернулся и, уходя, сказал по-русски: «Дебилы...»

МИД прокомментировал ситуацию

В МИД России прокомментировали ситуацию с главой ведомства. Там подчеркнули, что в интернете появилось множество роликов с саммита БРИКС в Казани с голосом Лаврова, сгенерированным нейросетями.

Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, все проще — и правильный ответ: «Проходи быстрее» МИД России

МИД прокомментировал провокационную футболку Зеленского

Еще одной темой для обсуждения в соцсетях стала футболка президента Украины Владимира Зеленского, в которой он накануне записал видеообращение, на которой написано Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»).

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на появление Зеленского в одежде с подобным принтом.

Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Зеленского о «шагах к миру». Он отметил, что украинский лидер оперируем мнениями, потерявшими актуальность после вторжения ВСУ на территорию Курской области.