Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 2 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках проведения хоккейного матча с США

Депутат Журова: Хоккейный матч России и США пройдет не раньше сентября
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Хоккейный матч между командами России и США состоится не раньше сентября, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связаны контрактами, которые запрещают им участвовать в каких-либо еще матчах во время плей-офф.

«В сентябре как раз станет понятно, кто выиграл Кубок Стэнли. Если "Вашингтон Кэпиталз", то, может, российский хоккеист Александр Овечкин привезет кубок в Россию. В последние годы делать это не разрешали, но при новом президенте США Дональде Трампе, думаю, ситуация может быть иной», — сказала Журова.

Она заметила, что, несмотря на желание сторон провести совместный матч российской и американской команд, это мероприятие будет достаточно непросто организовать ввиду большого числа ограничений у самих игроков. Вместе с тем, политик уверена, что будущий матч точно будет зрелищным.

«Но произойдет он не раньше сентября. Раньше игроки НХЛ не смогут просто из-за контрактов — почти все они не имеют права играть больше нигде во время плей-офф», — объяснила депутат.

Ранее Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    Обсудить
    Последние новости

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

    Глава МАГАТЭ рассказал о планах посетить Россию до лета

    В России высказались о сроках проведения хоккейного матча с США

    Крокодил растерзал мужчину и проплыл с его телом вдоль берега

    Мужчина со смертельным диагнозом рассказал об изменениях в сексе

    ВСУ похитили трактор на глазах мирных жителей в Курской области

    Названо число ликвидированных колумбийцев в рядах ВСУ

    Американский полковник заявил об опасной игре Зеленского

    В России рассказали о «глазах» ударных «Гераней»

    ВСУ при отступлении из Суджи подожгли дома мирных жителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше