В России высказались о сроках проведения хоккейного матча с США

Депутат Журова: Хоккейный матч России и США пройдет не раньше сентября

Хоккейный матч между командами России и США состоится не раньше сентября, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связаны контрактами, которые запрещают им участвовать в каких-либо еще матчах во время плей-офф.

«В сентябре как раз станет понятно, кто выиграл Кубок Стэнли. Если "Вашингтон Кэпиталз", то, может, российский хоккеист Александр Овечкин привезет кубок в Россию. В последние годы делать это не разрешали, но при новом президенте США Дональде Трампе, думаю, ситуация может быть иной», — сказала Журова.

Она заметила, что, несмотря на желание сторон провести совместный матч российской и американской команд, это мероприятие будет достаточно непросто организовать ввиду большого числа ограничений у самих игроков. Вместе с тем, политик уверена, что будущий матч точно будет зрелищным.

«Но произойдет он не раньше сентября. Раньше игроки НХЛ не смогут просто из-за контрактов — почти все они не имеют права играть больше нигде во время плей-офф», — объяснила депутат.

Ранее Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).