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17:47, 23 октября 2024Бывший СССР

Лавров оценил заявление Зеленского о «шагах к миру»

Глава МИД РФ Лавров: Москва понимает, какие у Зеленского «шаги к миру»

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Москва понимает, какие могут быть «шаги к миру» у Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Было вторжение в Курскую область. Поэтому какие там у него шаги к миру и какие шаги на самом деле — всем уже понятно. Была "формула мира", потом "план победы". Победа — это значит не мир, а победа у кого-то», — оценил министр иностранных дел заявление Зеленского.

Лавров отметил, что украинский политик вспоминает прошлые обмены мнениями, которые уже неактуальны из-за вторжения войск республики. Как напомнил глава МИД, «план победы» Киева отвергли на Западе. А новое украинское предложение касается мер, которые должна сделать сама страна, добавил он.

Ранее Зеленский назвал первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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      Кристина Есикова
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