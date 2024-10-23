В МИД отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России

Захарова ответила на футболку Зеленского с призывом сделать РФ «снова маленькой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на футболку президента Украины Владимира Зеленского с надписью о России. В Telegram-канале она прикрепила фотографию украинского лидера, у которого на груди написано: Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»).

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».

«Маленькой, как что? СССР? Российская империя? — написала в своем канале Мария Захарова на английском языке. — О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Зеленского о «шагах к миру». Он отметил, что украинский лидер оперируем мнениями, потерявшими актуальность после вторжения ВСУ на территорию Курской области.