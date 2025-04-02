ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

HS: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Девять человек подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как Финляндия закрыла границу с Россией. Как отмечает газета Helsingin Sanomat, заявители русского происхождения считают, что такие действия нарушают их права человека.

По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни Helsingin Sanomat

Некоторые истцы жалуются, что теперь не могут видеться с членами своих семей, которые живут в России. Также часть заявителей считает, что закрытие границы нарушает их свободу вероисповедания, так как теперь они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как того требует православие.

В связи с этим ЕСПЧ обратился к финскому правительству, потребовав объяснить причину своего решения.

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце 2025 года

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Не исключено, что восточная граница Финляндии будет открыта, если Евросоюз примет какие-то решения относительно отношений с Россией. По данным источников, это может произойти не ранее конца 2025 года Ilta-Sanomat

По информации издания, финское правительство некоторое время «мысленно готовится» к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. При этом официальных обсуждений по этому вопросу пока не было.

Президент Финляндии призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он отметил, что страны всегда были и будут соседями.

В какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений Александр Стубб президент Финляндии

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза уже начали обсуждать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уточнил, что российско-финские отношения будут зависеть от разрешения конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что у России не было проблем с Финляндией до «затаскивания» этой страной на свою территорию военной инфраструктуры НАТО.

Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва никогда не была инициатором ухудшения отношений с другими странами «и в первую очередь со своими соседями».

