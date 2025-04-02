Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 2 апреля 2025Мир

ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

HS: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Девять человек подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как Финляндия закрыла границу с Россией. Как отмечает газета Helsingin Sanomat, заявители русского происхождения считают, что такие действия нарушают их права человека.

По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни

Helsingin Sanomat

Некоторые истцы жалуются, что теперь не могут видеться с членами своих семей, которые живут в России. Также часть заявителей считает, что закрытие границы нарушает их свободу вероисповедания, так как теперь они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как того требует православие.

В связи с этим ЕСПЧ обратился к финскому правительству, потребовав объяснить причину своего решения.

Материалы по теме:
«Обе стороны пойдут на уступки» Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
«Обе стороны пойдут на уступки»Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
31 марта 2025
«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
«Сделка будет достигнута!»Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
28 марта 2025

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце 2025 года

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Не исключено, что восточная граница Финляндии будет открыта, если Евросоюз примет какие-то решения относительно отношений с Россией. По данным источников, это может произойти не ранее конца 2025 года

Ilta-Sanomat

По информации издания, финское правительство некоторое время «мысленно готовится» к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. При этом официальных обсуждений по этому вопросу пока не было.

Материалы по теме:
Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс. Какое условие выдвинул президент Франции?
Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс.Какое условие выдвинул президент Франции?
7 марта 2025
«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
«Украина может стать буфером»На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
21 марта 2025

Президент Финляндии призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он отметил, что страны всегда были и будут соседями.

В какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений

Александр Стубб президент Финляндии

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза уже начали обсуждать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уточнил, что российско-финские отношения будут зависеть от разрешения конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что у России не было проблем с Финляндией до «затаскивания» этой страной на свою территорию военной инфраструктуры НАТО.

Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва никогда не была инициатором ухудшения отношений с другими странами «и в первую очередь со своими соседями».

    Обсудить
    Последние новости

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

    Верховный суд назвал критерии совместно нажитого имущества

    Венгрию призвали арестовать премьера Израиля

    Житель Курахово рассказал о сбросах ВСУ на гражданских

    Мексиканец в разговоре с россиянкой назвал борщ едой для собаки

    Глава МАГАТЭ рассказал о планах посетить Россию до лета

    В России высказались о сроках проведения хоккейного матча с США

    Крокодил растерзал мужчину и проплыл с его телом вдоль берега

    Мужчина со смертельным диагнозом рассказал об изменениях в сексе

    ВСУ похитили трактор на глазах мирных жителей в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше