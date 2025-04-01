Стубб призвал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он отметил, что страны всегда были и будут соседями.

В какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений Александр Стубб президент Финляндии

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза уже начали обсуждать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Стубб подчеркнул, что восстановление российско-финских отношений будет зависеть от завершения конфликта на Украине.

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Москва и Хельсинки фактически свернули отношения из-за одного решения Финляндии

После начала Россией спецоперации на Украине в 2022 году Финляндия захотела вступить в НАТО, из-за чего двустороннее сотрудничество между странами начали ухудшаться.

Власти РФ посчитали, что вступление в альянс соседней республики является угрозой национальной безопасности, разместив войска у границы. В ответ Финляндия закрыла пограничные переходы, обвинив Россию в организации миграционного кризиса и целенаправленной отправке беженцев.

В России же тогда подчеркивали, что Москва никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, поэтому выбранный Хельсинки путь конфронтации является большой ошибкой.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Изначально против этой идеи высказались Будапешт и Анкара, однако позже они ратифицировали членство страны в блоке. 31-м членом альянса Финляндия официально стала в апреле 2023-го

Стубб призвал «принудить» Россию к миру

Накануне финский президент заявил, что Запад «должен принудить к миру» Россию, так как она якобы затягивает мирное урегулирование украинского конфликта.

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander via Reuters

По мнению Стубба, российская сторона в настоящее время не хочет мира, а призывы Москвы к окончанию боевых действий он назвал блефом. Глава государства указал, что РФ выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс затягивается.

За день до этого президент Финляндии предложил свою дату прекращения огня на Украине. Он считает, что это должно быть 20 апреля. «Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха и потому что президент [США] Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — заявил Стубб.