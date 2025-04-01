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11:37, 1 апреля 2025Мир

Европейские лидеры начали обсуждать контакты с Путиным

Президент Финляндии Стубб: Лидеры стран ЕС начали обсуждать контакты с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) начали обсуждать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на пресс-конференции заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

По словам политика, среди европейских лидеров есть согласие о необходимости контактов. Однако он отметил, что действия лидеров стран ЕС должны быть скоординированными.

«Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — пояснил Стубб.

Президент Финляндии рассказал, что обсуждение контактов с Путиным началась в ходе встречи «коалиции желающих» — саммита, где обсуждались гарантии безопасности для Украины и размещение в стране миротворцев.

Ранее Стубб призвал свою страну «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что пока не может сказать, когда именно произойдет восстановление отношений с Москвой. Президент добавил, что ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.

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