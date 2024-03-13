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15:12, 13 марта 2024Россия

Появление российских войск у границ Финляндии назвали вынужденным шагом

Военный эксперт: вступив в НАТО, Финляндия вынудила РФ усилить войска на границе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

После вступления Финляндии в НАТО Москва оказалась вынуждена нарастить свои войска и системы поражения на границе. Такую причину усиления российской группировки назвал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, сообщают в среду, 13 марта, «Известия».

«Это правильный шаг. У нас на границе появилось государство, которое вынашивает агрессивные планы в отношении России… Страна становится членом НАТО, отдает свою территорию под развертывание американских натовских баз, претендует на какие-то спорные территории в Финском заливе, Балтийском море, планирует перекрыть доступы к торговым путям», — указал он.

Военный эксперт также отметил, что Россия должна полностью защитить себя от любых рисков, именно поэтому Москва предпринимает шаги, благодаря которым планирует обеспечить безопасность северных границ страны.

Ранее 13 марта президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией после вступления страны в НАТО. Также он рассказал, что у приграничных зон появятся российские войска. По мнению главы государства, присоединение Хельсинки к военному блоку было бессмысленным.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году после начала российской специальной военной операции на территории Украины. До этого эти североевропейские государства сохраняли нейтралитет.

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      Игорь Дмитров
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