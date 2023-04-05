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12:44, 5 апреля 2023Мир

В Кремле увидели угрозу во вступлении Финляндии в НАТО

Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу для России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergei Grits / AP

Россия видит дополнительную угрозу в официальном вступлении Финляндии в НАТО. Так присоединение страны к Североатлантическому альянсу прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте», — оценил ситуацию пресс-секретарь российского президента.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.

Президент США Джо Байден призвал Венгрию и Турцию в кратчайшие сроки ратифицировать заявку Швеции на вступление. «Я с нетерпением жду возможности приветствовать Швецию в качестве члена НАТО», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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