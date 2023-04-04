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17:45, 4 апреля 2023Мир

Байден отреагировал на вступление Финляндии в НАТО

Президент США Байден попривествовал вступление Финляндии в НАТО

Фото: Susan Walsh / AP

Вступление Финляндии в НАТО сделает Североатлантический альянс сильнее чем когда-либо. Так президент США Джо Байден отреагировал на принятие республики в военный блок. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью приветствую Финляндию в качестве 31-го союзника НАТО. В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление», — заявил политик, отметив что принятие Хельсинки в альянс стало самым быстрым процессом ратификации истории военного блока

Байден также призвал Венгрию и Турцию в кратчайшие сроки ратифицировать заявку Швеции на вступление. «Я с нетерпением жду возможности приветствовать Швецию в качестве члена НАТО», — сказал он.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Церемония подписания прошла перед камерами в штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера в Брюсселе. Хаависто назвал это историческим моментом. Он сказал, что Турция передает свою ратификацию членства Финляндии госсекретарю США Энтони Блинкену.

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Виктория Кондратьева
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