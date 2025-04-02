Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 2 апреля 2025Мир

ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

HS: Девять человек обратились в ЕСПЧ в связи с закрытием Финляндией границы с РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Девять человек подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как Финляндии закрыла границу с Россией. Как пишет Helsingin Sanomat, заявители русского происхождения считают, что такие действия нарушают их права человека.

«По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни», — говорится в материале.

В частности, некоторые истцы жалуются, что теперь не могут видеться с членами своих семей, которые живут в России. Также часть заявителей считает, что закрытие границы нарушает их свободу вероисповедания, так как теперь они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как того требует православие.

В связи с этим ЕСПЧ обратился к финскому правительству, потребовав объяснить причину своего решения.

Ранее стало известно, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией, однако это произойдет не раньше конца 2025 года.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В России призвали устранить схему с накруткой кешбэка

    Хинштейн раскрыл подробности атаки БПЛА на Курск

    Украинка отказалась съезжать из дома в Лондоне по решению суда

    Выявили скрытую пользу пересадки кала

    Одержимая школьником учительница отправила ему 25 тысяч сообщений и изнасиловала

    Глава РФПИ в Вашингтоне встретится со спецпосланником Трампа

    Американский сенатор почти сутки без перерыва критиковал политику Трампа

    Умер актер из сериалов «След» и «Каменская»

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше