ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

HS: Девять человек обратились в ЕСПЧ в связи с закрытием Финляндией границы с РФ

Девять человек подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как Финляндии закрыла границу с Россией. Как пишет Helsingin Sanomat, заявители русского происхождения считают, что такие действия нарушают их права человека.

«По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни», — говорится в материале.

В частности, некоторые истцы жалуются, что теперь не могут видеться с членами своих семей, которые живут в России. Также часть заявителей считает, что закрытие границы нарушает их свободу вероисповедания, так как теперь они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как того требует православие.

В связи с этим ЕСПЧ обратился к финскому правительству, потребовав объяснить причину своего решения.

Ранее стало известно, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией, однако это произойдет не раньше конца 2025 года.