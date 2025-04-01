В Финляндии рассказали об обсуждении открытия границы с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия может обсудить открытие границы с РФ не ранее конца года

Финляндия может обсудить открытие границы с Россией не ранее конца 2025 года. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

«Не исключено, что восточная граница Финляндии будет открыта, если Евросоюз примет какие-то решения относительно отношений с Россией. По данным источников, это может произойти не ранее конца 2025 года», — говорится в материале.

По информации издания, финское правительство некоторое время «мысленно готовится» к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. При этом официальных обсуждений по этому вопросу пока не было.

Президент Финляндии Александр Стубб до этого призвал свою страну «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. По его словам, нельзя сказать, когда именно произойдет восстановление отношений с Москвой, но ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не намерена открывать границу с Россией из-за угрозы наплыва беженцев.