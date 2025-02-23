В Финляндии высказались об открытии границы с Россией

Министр обороны Финляндии Хяккянен: Хельсинки не откроет границу с Россией

Финляндия не намерена открывать границу с Россией из-за угрозы наплыва беженцев. Об этом рассказал министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью финскому изданию Keskisuomalainen.

«Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — высказался он о возможном открытии российско-финляндской границы.

По словам министра, Хельсинки на данный момент очень серьезно относится ко всем вопросам безопасности, включая также безопасность кабелей на Балтийском море и сделок с недвижимостью. Контроль в этих сферах может быть еще больше ужесточен, добавил Антти Хяккянен.

Финские власти ограничили въезд граждан РФ в страну в туристических целях с 30 сентября 2022 года. В конце следующего года было решено полностью закрыть восточную границу с Россией, на данный момент ее не могут пересечь ни россияне, ни финны вне зависимости от цели поездки.

Ранее правительство Финляндии внесло в Эдускунту (финский парламент) законопроект о запрете россиянам покупку жилья на территории страны. В Хельсинки считают, что российские граждане могут представлять угрозу безопасности страны.