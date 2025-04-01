Песков оценил слова президента Финляндии о восстановлении отношений с Россией

Песков: У РФ не было проблем с Финляндией до затаскивания инфраструктуры НАТО

У России не было проблем в отношениях с Швецией и Финляндией до «затаскивания» этими странами на свою территорию военной инфраструктуры НАТО. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова финского лидера Александра Стубба, заявившего о необходимости «морально готовиться» к восстановлению отношений с российской стороной, передает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание, что Москва никогда не была инициатором ухудшения отношений с другими странами «и в первую очередь со своими соседями».

«Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии», — дал свою оценку Песков.

Ранее Стубб призвал свою страну «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что пока не может сказать, когда именно произойдет восстановление отношений с Москвой. Президент добавил, что ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.